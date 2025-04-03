政府擬就籃球博彩修例　平和基金今年獲資助2700萬輔導戒賭

政府考慮就規範籃球博彩修例，而對於賭博失調者及受影響人士，目前政府透過「平和基金資助計劃」，提供輔導和治療服務。有議員就於立法會特別財委會作出書面查詢，問及政府目前「資助計劃」情況。民政及青年事務局回覆指，基金一直資助4間輔導及治療中心，為賭博失調者和其他受影響人士(主要為賭博失調者的家人)提供輔導及其他治療服務，同時亦通過平和基金戒賭熱線解答查詢。在去年及今年，基金在這方面工作的資助額分別約為2,655萬港元及2,713萬港元。

當局又指，平和基金通過兩項計劃，即「平和基金資助計劃」及「平和基金學校活動資助計劃」，資助非政府機構和學校舉辦防賭宣傳及教育活動。在去年及今年，有關方面的資助額分別為1,000萬及1,200萬港元。當局解釋，去年受基金資助的人數較2022年增加，主要原因面對面諮詢和治療服務的需求恢復至疫情前水平。

至於規範籃球博彩方面，當局表示，政府已就規範籃球博彩活動的建議方案，展開為期一個月的公眾諮詢，會在考慮所有公眾意見後再決定下一步工作，而政府亦會與基金加強合作，因應需要做好預防及緩減與賭博有關問題的工作。

當局又指出，政府不鼓勵賭博。針對賭博帶來的問題，政府會採取多管齊下的策略，包括以法例規管賭博活動、打擊非法賭博、通過公眾教育宣傳沉迷賭博的禍害，以及為有需要人士提供輔導和支援服務。而提供合法賭博途徑，目的在於回應市民對某些賭博活動的需求，以免他們轉向非法的經營者下注。