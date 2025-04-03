空手道運動員轉會被「雪藏」索償勝訴　盼經歷成案例起警惕

空手道精英運動員羅展鵬2015年轉換道場後，被香港空手道總會「雪藏」4個月，結果失去精英運動員的資助及訓練。他與兩名面對相似情況運動員入稟索償，昨(2日)獲判勝訴，總會須向3人賠償共約150萬港元。羅展鵬今日(3日)交代勝訴感想，指這段經歷好痛苦，但對取得公義感高興，期望能避免再有同類事件發生。

羅展鵬表示，曾經拋開一切追尋夢想，卻遭無理剝削「被退役」，感到難受，現在有幸成為健身教練，經濟情況穩定。但他指過去10年受到很多壓力，處理法律等事宜似比賽一樣有來有往。他透露有空手道運動員曾感謝他提出訴訟，幫助仍在役的運動員免受不公。

另一面對同樣情況的運動員羅心汶表示，被「雪藏」4個月後已重投訓練，坦言過去一度打算放棄，現時則會專注訓練、努力比賽，希望可以為港爭光。

高等法院昨日就3宗申索案頒判詞，裁定羅展鵬等3人勝訴，指轉會後實施4個月「冷凍期」的措施限制精英運動員「轉會」，令他們難以選擇他想去的道場，政策跟空手道總會的目標相違背，屬於越權，下令總會須向羅展鵬賠償約130萬港元，向羅心汶賠償約19.8萬港元，向舒晴賠償約7.5萬港元。

案件編號：HCA 529/2017、HCA 987-988/2019