民團入稟告特朗普越權　尋求暫緩對華關稅

美國總統特朗普上台後對中國貨開徵20%附加關稅壘加34%對等關稅，令中國貨的關稅稅率高達54%。美國保守派法律團體「新公民自由聯盟」（NCLA）周四（3日）向佛州聯邦法院入稟控告特朗普越權，請求法院暫緩對華關稅，是首宗針對特朗普政府對華關稅的訴訟。

NCLA代表佛州家居管理產品零售商Simplified提訟，指控特朗普缺乏法律權力實施周三公布的全面關稅，以及2月1日根據《國際緊急經濟權力法》授權徵收的關稅。入稟狀指，總統只能在獲得國會許可下，並根據規定如何及何時授權的複雜貿易法規徵收關稅，此類法規需要事先調查、詳細的事實認定，以及法定權力和關稅範圍的緊密契合，而特朗普援引的《國際緊急經濟權力法》從未被用來徵收關稅，只允許總統採取必要行動應對特定緊急情況。

訴訟續指，特朗普以中國涉嫌參與美國阿片類藥物氾濫為由而宣布緊急狀態，用關稅作為阻止致命藥物流入的談判手段，這是徵收關稅的藉口，目的是減少美​​國貿易逆差，同時增加稅收。

NCLA高級訴訟律師莫里斯（Andrew Morris）發聲明表示，特朗普援引緊急權力對法規未授權的中國進口產品徵收全面關稅，濫用權力，篡奪了國會控制關稅的權利，並破壞了憲法的三權分立。