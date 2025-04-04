南丫島南大嶼等發展旅遊片區　議員憂交通難負荷

政府計劃再推出3個新「片區開發」，首次以發展生態旅遊為目的。發展局今日（2日）邀請市場在3個月內分別就前南丫島石礦場用地、南大嶼生態走廊，以及尖鼻咀及白泥的生態旅遊發展項目提交意向書。離島區議員劉展鵬今日（4日）在電台節目表示，政府預計項目每日可帶來6,000至8,000人流，目前南大嶼陸路只有一條道路出入，擔心交通難以負荷，建議將改善陸路交通及增設停車位畫入發展計劃。

至於居民反應方面，劉稱，居民一則擔心發展對環境有影響，一則希望有更多發展空間，推動本地經濟和增加就業機會。建議適度增設具特色文化的市集，讓居民參與，同時不希望日後該區變得太商業化。

測量師學會前會長林家輝亦表示，前南丫島石礦場用地相對接近市區，可用作發展低密度住宅，經渡輪進出港島，有較大吸引力，但需要處理欠缺陸路交通的問題。片區發展可帶來較大經濟效益，吸引發展商夥拍旅遊公司規劃發展，政府需要在道路、電力、污水和供水方面加大投入。另外，立法會議員林筱魯指出，項目涉及景點打造，經營上回報期較長，較適合從事旅遊建設的企業參與發展，政府有需要設立良好管理機制強化監管。

。發展局今日（2日）邀請市場在3個月內分別就前南丫島石礦場用地、南大嶼生態走廊，以及尖鼻咀及白泥的生態旅遊發展項目提交意向書。