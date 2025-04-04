政府車輛去年底僅3.36%為電動車　本年度買400架涉近2億

外界有聲音認為政府更換電動車進度緩慢。當局回覆議員就特別財委會提問指，2024/25年度政府以1.32億港元購買316架車輛，只有88架是「電動私家車」。當局又指，截至去年底共7,203架政府車輛，只有242架、3.36%是電動車。當局將在2025/26年度購買約400架車輛，總開支約1.86億港元。

政府物流服務署回覆提問指出，2024/25年度透過整體撥款為政策局和部門購買316架一般用途車輛，只有88架是「電動私家車」，總開支約1.32億港元。當局另一回覆指各政府部門2024年共採購86架電動車及303架非電動車；截至去年底，政府共有242架電動車及6,961架非電動車。

物流署預計，將在2025/26年度為政策局和部門購買約400架一般用途車輛，總開支約1.86億港元，涉及的車輛類型包括電動電單車、電動私家車、電動多用途車、小型電單車、中型私家車、小型巴士及中型巴士等。

該署又指採購的車輛主要配合有關政策局和部門的運輸需求，如接載人員執行職務、巡查或視察場地、出席會議或活動、執法及應付緊急情況等，由於部分車輛的採購程序仍在進行，實際上購買車輛的類型及數目會有所調整，現階段未能提供相關的具體資料。

而在2025年3月底，政府司機職系編制總數為2,416，預計在2026年3月底的編制總數為2,411。聘用司機的開支由相關政策局和部門自行負責，物流署沒有相關資料。