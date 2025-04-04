特別財會：貴賓訪港計劃上年度贊助55人來港　涉款252萬

民政及青年事務局回覆議員就特別財委會提問，指2024/25年度(至2025年2月底)透過貴賓訪港計劃贊助55人來港，涉款252萬港元；又贊助214名新聞從業員來港，涉款217萬港元。另外，新聞處在2024/25年度贊助3人到外地演講，受眾約650人，涉款約25萬港元。

在貴賓訪港計劃方面田，當局指會邀請香港以外的「政商界領袖、行業翹楚、智庫成員、意見領袖和學者等具影響力人士到訪香港」。當局指2020/21年度至2022/23年度這3年間因受2019冠狀病毒病疫情影響，首兩年並無貴賓在該計劃下受贊助訪港，而第3年則有2名獲贊助訪客，有關開支約為3.4萬港元；202324年度有39名受贊助訪客來港，有關開/支約為190萬港元；2024/25年度(至2025年2月底)有55名受贊助訪客來港，有關開支約為252萬港元。

當局去年推出「海外演講贊助計劃」，向知名人士提供贊助出席海外活動發表演講。當局回覆指在2024/25年度贊助3名來自政界、文化界和學術界的講者分別到訪歐洲、澳洲和中東，行程包括在相關駐海外經濟貿易辦事處舉辦的宣傳推廣活動及其他國際性會上發表演講，涉及受眾約650人，相關開支約25萬港元。

新聞處在2022/23年度有83名新聞從業員受贊助來港，有關開支約為117萬港元；2023/24年度有164名新聞從業員受贊助來港，有關開支約為219萬港元；2024/25年度(至2025年2月底)有214名新聞從業員受贊助來港，有關開支約為217萬港元。

隨着政府持續加強聯通內地與世界各地的工作，當局預計贊助訪客的數字在2025/26年度會進一步上升，就此開支預算為550萬港元；實際開支將視乎訪客數字和性質，以及他們的出發地而可能有所調整。