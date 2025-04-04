特別財會：延長還息不還本　8600中小企獲信貸支援涉348億

財經事務及庫務局回覆議員就特別財委會的提問，指超過3.5萬家中小企受惠於2024年推出共14項支持中小企的措施，涉及信貸額度超過840億港元。當局又指8,600家有需要的中小企獲銀行提供「還息不還本」及部分還本等信貸支援，涉及金額超過348億港元。

去年8月金管局與香港銀行公會聯合成立「中小企融資專責小組」，目前共有18間銀行參與專責小組，所有銀行均承諾持續有效落實於2024年推出共14項支持中小企的措施，並已在其貸款組合中預留共超3,900億港元的中小企專項資金。

當局指直至今年1月底，共有超過3.5萬家中小企受惠於相關措施，涉及信貸額度超過840億港元，銀行向其中超過8,600家有需要的中小企提供「還息不還本」及部分還本等信貸支援，涉及金額超過348億港元；新批中小企信貸近1.17萬宗，為它們帶來超過492億港元的資金以供周轉和拓展業務，以及向超過1.47萬家中小企繼續提供信貸申請費用寬減、貸款承諾費和利息等優惠，節省中小企的財務開支。

18間專責小組參與銀行今年2月宣布，同意透過協商機制，幫助面臨財政困難的中小企紓緩資金流壓力，即當中小企客戶面臨突如其來的資金流壓力時，它們可以聯絡貸款銀行尋求協助。

當局續指銀行在獲得客戶授權後，會聯絡客戶的其他貸款銀行協商和盡量共同提供彈性財務安排，以減輕客戶的資金流壓力。當局指金管局會繼續鼓勵銀行業界採用類似的彈性安排支持中小企，並監察銀行落實各項支持中小企發展和升級轉型的措施。