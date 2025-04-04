環保條例管制燒衣　紙紮舖「苦」清閒　檔主呻：呢行就死得

清明重陽是拜祭祖先的時節，元寶蠟燭香枝等更可謂祭祀必需品。然而，隨着近年經濟轉差，市民要慳，甚至先人都要慳。適逢今日(4日)清明節，紙紮舖店員梁先生就表示，舖頭生意疫後已經逐漸減少，受近年消費力減弱、北上消費潮等影響，加上因環保理由，限制市民燒衣及紙祭品，目前生意約較新冠疫情前少兩至三成，苦笑道：「以前清明邊得閒同你(記者)傾偈。」

早年有紙紮舖曾引入各款造型的「新潮祭品」，冀吸引市民購買。不過梁就表示，近年經濟差，買祭品都「慳咗啲」，訂購特色祭品的人亦愈來愈少，「求其執份衣紙拜祭吓就算數，無話好似以前咁，又(紙紮)車仔、又(紙紮)屋仔。」

梁坦言行業的前景不樂觀，除經濟因素外，不少地方因環保理由不准市民燒祭品，或設立不同的限制，例如祭品的大小等等，更有部分墳場有「經營專利」，只允許市民燒場內購買的祭品，「唔喺嗰度買就唔同你燒」，希望政府會考慮為不同屋邨、墳場引入更多環保化寶爐，供市民燒衣。

香婆婆年屆七旬，在油麻地擺紙紮檔近五十載。談到生意，她就表示相當慘淡，「你睇吓個市道咩環境，個個一到(星期)四五六日就上大陸㗎嘞，叫我啲仔女拜山都話唔得閒。」她續指，現時會拜祭的，主要是多年來都有掃墓習慣的人及家庭，而她檔攤的客人亦以熟客主。不過她又認為，市民愈買愈少祭品，「唔係經濟問題，而係度度都唔畀佢燒(祭品)」，慨嘆當局的環保條例，為市民燒祭品時添加不少掣肘，「依樣唔得、嗰樣唔得，我哋(紙紮舖)就嚟死得㗎喇」。