萬宜水庫東壩成網絡熱門景點　不少內地旅客趁假期觀景

近年來西貢萬宜水庫東壩成為內地社交媒體上被力薦的來港遊玩景點，吸引了不少內地旅客專程前來遊玩。今日(4日)是清明節，內地自今日連同周末共有三日假期，不少人就趁着假期想前往萬宜水庫東壩觀景。不少人是直接乘旅遊巴直達北潭涌郊野公園停車場，惟要進入東壩只能搭乘9A專線小巴，令不少人要在北潭涌停車場等車。

為應對假期人流，接載乘客往東壩的小巴營辦商已經提前安排5輛9A專線小巴在站點等候。但現場還有逾10輛旅遊巴是直送旅客前來停車場，過百名內地旅客需在車站轉乘9A前往目的地，但顯然原先預備的小巴數量不足，大批旅客滯留在車站候車。高峰期甚至有逾200人在車站排隊，平均半個鐘才有4班小巴駛入車站。

今日打算前往東壩的旅客不止自由行的「散客」，更是有多個旅行團成團前往。據了解，這些旅客今日多由深圳灣和香園圍口岸過關，他們搭乘「麥理浩徑專線」旅遊巴直接從口岸來到北潭涌車站，之後需自行搭小巴9A前往東壩。這些旅遊巴單人每程收費為69港元。

運輸署表示，由於前往萬宜水庫東壩的遊人眾多，預計今日下午離開該處通往北潭涌的西貢萬宜路交通會非常繁忙。遊客應及早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。同時，由萬宜水庫東壩開出往北潭涌的專線小巴第9A號線已進一步加強服務和班次，應對乘客需求。