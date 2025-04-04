涉5宗包括薄扶林豪宅爆竊案　拘「韋家幫」4成員起贓

自今年2月起，西區執法部門錄得兩宗、俱發生於薄扶林近山的豪宅爆竊案。當區警員展開調查，經翻查「天眼」片段錄影，鎖定一個俗稱由廣西「韋家幫」成員組成的爆竊集團。初步調查顯示，竊賊會趁事主不在住宅，又或選擇於深宵出動，潛入單位撬開窗花及門窗等進行爆竊。竊賊得逞後，隨即乘坐交通工具逃去，同時以口罩及頭套遮蓋容貌，以增加執法部門的偵查難度。

經調查分析後，警員發現該爆竊集團涉及5宗發生於今年1月至4月的爆竊案，犯案地點包括薄扶林、馬灣、西貢及東涌，財物包括首飾珠寶、手錶及現金，金額總值約37.5萬港元。最大一宗損失高達19萬港元，失物包括一隻約值10萬港元的名錶。

昨日(3日)上午約11時，警員突擊搜查元朗壽富街一租用的住宅單位，以「爆竊」及「非法入境」罪，拘捕4名年齡介乎30至42歲中國籍內地男子，他們分別報稱地盤工人及無業。行動中，執法部門起回部分贓物，包括價值約8萬港元的珠寶、4.5萬港元現金，同時檢獲多件爆竊工具，包括螺絲批、手鋸和剪鉗，以及被捕人犯案時穿著的衣物。

據悉4名被捕人是同鄉，沒有親戚關係，執法部門相信該4名「韋家幫」成員，在今年1月下旬經山路步行非法進入香港，他們俱來自廣西，相信行動已瓦解一個針對高尚住宅區的爆竊集團。