另類「垃圾」放街邊　網友熱講忽變高人氣

近日「具相當關注度被不少網友影相放上網的『擺設』」一定是這一系列的放影機、喇叭了。《東呼即應》近日發現網上流傳照片顯示，有放影機及喇叭被放置於太子一條馬路旁，又有其他網友在同一地點影相上載，無心插柳下引來不少網友關注，成了人氣話題，有人更指該處已成為打卡熱點。

有網友貼出照片，據目測其位置相信是在太子弼街與西洋菜南街交界的「街拍」照，相中的放影機和喇叭就這麼被人棄置在街角。這堆雜物也不知是何人所放，總之就是吸引了不少途人的目光，更引起各方揣測。

有網民問到，是否正致敬西片《星光伴我心》；又有人問這是否是「網球發球器」；還有人說這是「蘇格蘭場非工業用國際線路」；有人就猜測這是「粒子對撞機」。說得不知多樂不可支，總之，以談論度而言這堆街邊雜物貌似勝過天水圍公園那4件東西，還有網民乾脆留言指，該位置已經成為「打卡點」。當然，亦有人聯想到「戲院結業」，繼而慨嘆這是「港產片冰河期啊」，亦有人質疑「在香港要妥善處置不要的物品真有這麼難嗎」。

這一情況的確令人頗唏噓，同樣是「垃圾」，有的放在街上想人關注、想人打卡，結果換來的卻是街坊「派嬲」。有的只是隨地一擺就能獲得不少網民熱議，真是「無心插柳柳成蔭」。