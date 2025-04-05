公司虛開增值稅發票　稅務局罰50萬人民幣

國家稅務總局湖南省稅務局指，株洲市稅務局第一稽查局近日對一間建筑工程公司作出處罰決定，認定虛開增值稅發票逾233萬元（人民幣，下同，約249.3萬港元），處以50萬元（約53.5萬港元）罰款。

經檢查人員核實，湖南巨久建筑工程有限公司沒有實際經營場所，檢查人員到登記註冊的經營地址「湖南省株洲市石峰區清石路119號嘉豪商住樓102室」調查，沒有找到102室。經查，湖南巨久建筑工程有限公司存續期間，無任何貨物、產品購進增值稅專用發票抵扣資訊。檢查人員未發現該單位有貨物購進資訊和增值稅專用發票抵扣資訊，未發現該單位與上下游企業有真實貨物交易和資金往來，且自成立以來從未申報、繳納稅款，也沒有報送過財務報表，故認定該單位對外開具的發票全部屬於虛開增值稅專用發票。

處罰決定書指，湖南巨久建筑工程有限公司共領購增值稅專用發票25份，發票開往某天津貿易公司、某石家莊銷售公司等8家企業，開票金額逾233萬元，銷項稅額逾30萬（約32.1萬港元）。根據《發票管理辦法》相關規定，認定湖南巨久建筑工程有限公司虛開增值稅專用發票。