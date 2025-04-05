公屋富戶政策9月起全面實施　房協稱租戶若不接受須4個月內遷出

房委會資助房屋小組委員會日前通過收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，由現時「兩級制」改為「三級制」，即按入息分別繳交2.5倍、3.5倍及4.5倍租金，相關政策將於今年9月起全面實施，房協會分階段向約2.5萬戶租約尚未納入「富戶政策」的人發出更新租約。

房協主席凌嘉勤今日(5日)在電台節目表示，條款訂明租戶需定期申報，房協可要求租戶提交相關資料，若不接受條款，須簽回條回覆，並在4個月內遷出單位。估計全面實施政策後，需繳加倍租金的租戶數量不多。目前有約4,000至5,000戶新租約有富戶政策條款，9戶正繳加倍租金，其中7戶繳交1.5倍租、2戶繳交雙倍租。推出富戶政策及加強打擊濫用公屋後，房協已收回140個單位。

凌又稱，現時的計劃，較年初預計5年內全面涵蓋更快，富戶政策依靠租約推行，須研究不同方案及徵詢法律意見，但之前未能確立最穩妥方案，因此才說得較為保守，而現時已找到穩妥做法，可以更快進行。對於是否擔心做法會有法律風險，租戶或提出司法覆核，他稱，所有公營機構做事均有法律挑戰的風險，已小心研究及仔細徵詢法律意見，確保有充分理據。現時已陸續向住戶解釋，並計劃在9月前，舉辦超過100場解說會，向2萬5千個租戶講解新做法。