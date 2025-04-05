中國6商會分別發聲明　不滿美加徵對等關稅

美國政府日前宣布對中國徵收34%對等關稅，中方亦宣布加徵同樣稅率的關稅反擊。中國五礦化工、機電產品、醫藥保健品、食品土畜、紡織品和輕工工藝品6個進出口商會周六（5日）分別發布嚴正聲明，表明會員企業對美方做法表達強烈不滿，支持中國政府採取的反制措施。

中國五礦工進出口商會聲明指，強烈反對美國以「對等」為由再次單方面加徵進口關稅的行為，嚴重違反世貿組織規則，將對中美正常經貿合作造成實質傷害，對美國民眾消費和全球經濟產生不利影響。中國紡織品進出口商會表示，希望美方能傾聽產業界與消費者呼聲，並盡快修正損人不利己的單邊霸凌行為。

中國醫藥保健品進出口商會強調部分產品疊加美國以往無理加稅措施，關稅已達到極高水平，美方單邊貿易措施將嚴重影響各國相關中低收入群體的醫療保障，堅決反對美國採取的單邊貿易霸凌行為。中國機電產品進出口商會亦敦促美方立即停止單邊主義行為，希望透過對話協商解決分歧。中國輕工工藝品進出口商會指會員企業強烈不滿，正向相關部門反映企業呼聲。中國食品土畜進出口商會呼籲相關業者加強合作，共同開拓國內外市場，應對美國加徵關稅帶來的挑戰。