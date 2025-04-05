漢光41號電腦兵推今登場　為期14天13夜較往年長

台軍年度軍演「漢光41號」周六（5日）開始「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台進行為期14天13夜的全天候對抗演習。兵推將以中國大陸灰色地帶侵擾，以及由演轉戰進犯台灣等可能行動為設定場景。

針對台軍近年陸續接裝新裝備，參謀本部作計室聯合作戰計劃處處長董冀星少將表示，台軍自去年起陸續執行各型無人機、M1A2T坦克、海馬斯多管火箭系統及拖式2B反裝甲導彈、岸置魚叉導彈等不對稱作戰關鍵戰力接裝任務，為達兵、火力部署最大效益，管制納入兵棋系統參數建置，驗證作戰運用具體作為，並視各型裝備成軍期程，再檢討排訂實兵演練課目。

今年漢光軍演的電腦兵推自周六至本月18日，較去年的8天7夜時間長，可見要驗證的科目也比以往多。台灣戰略學者蘇紫雲表示，這次電腦兵推的時間拉長，有可能是為了應對灰色地帶侵擾的科目增加。大陸現階段在台灣周圍進行海空軍的聯合戰備警巡，隨時有6至10艘的海軍艦艇在台海周邊。民進黨立委王定宇認為，台軍的戰法戰術成果需透過電腦兵棋推演，並在7月的實兵演習中驗證。