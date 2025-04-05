華11箭齊發反制美對等關稅　反映早做好充分準備

美國周三（2日）宣布對等關稅，對中國貨的稅率達34%，中方周五（4日）公布一系列反制措施。中國官媒旗下自媒體「玉淵譚天」周六（5日）發表評論指中方11箭齊發，堅決反制美國對等關稅，以這樣的速度和幅度發布反制措施，意味中方已經提前做好充分準備，工具和措施充足，而且整個經貿領域韌性也更強。

評論引述對外經濟貿易大學教授崔凡指出，中國對美國貨同樣加徵34%關稅，是全球第一個國家反制對等關稅，美國對全球貿易夥伴加徵關稅的做法是史無前例，反映華府要顛覆以世界貿易組織為核心的全球自由貿易體系，中國堅決、迅速地反制，是對這種趨勢的堅決遏制，是在向全球傳遞一種鮮明的態度，對於違反國際規則的單邊欺凌行徑，中方會毫不猶豫地堅決反制到底。

此外，中國官媒周六亦發文指，美國的所謂對等關稅是赤裸裸的單邊貿易保護主義政策，貿易有順差和逆差，但不是誰佔便宜誰吃虧的問題。現代國際貿易本質上是基於比較優勢的互利合作，而非零和博弈，中美經貿關係就很典型。當前全球經濟復甦乏力，更需要大國擔當，中美找到共同點至關重要，中美合作紅利全球共享，中國從不回避、不懼怕競爭，但競爭要基於國際經貿規則。貿易戰沒有贏家，保護主義不是出路，濫用對等關稅終將讓美國陷入自我反噬的惡性循環。