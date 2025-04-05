政府就調整水費諮詢業界　強調最終目標是「收回成本」「用者自付」

政府去年提到，本港水費近30年未有調整，考慮透過「循序漸進」調整水費，冀逐步收回成本達支收支平衡。水務署長黃恩諾今日（5日）出席電視節目時表示，目前署方檢討水費的工作正持續進行，當中包括諮詢餐飲業界、建造業等，並提到業界希望加價能循序漸進，而政府亦會考慮有關意見。談到具體調整收費的時間表，他就指署方仍在審慎研究，但強調目標是「用者自付」。

黃恩諾表示，目前本港住宅每日人均用水量，由疫情時151公升下降至133公升，約下跌12%。署方會多管齊下，鼓勵節約用水，其中包括對用水量最大的1%用戶，提供節水支援計劃。至於水費調整對節約用水的效果，他就解釋，本港水費始終較低，而且調整水費對提高市民的慳水意識，較難提供足夠的彈性，故效果未必太顯著。

他續指，由於水費牽涉民生，今次調整收費，除了希望收回成本，政府亦會小心定期，包括考慮現時經濟狀況、市民負責能力等等，會先進行教育工作，期望「收回成本、用者自付」。他又稱，政府曾與酒店、飲食及建造業等作諮詢，業界亦同意水費多年無調整，不調整則不太合理，但亦希望不要一下子加那麼多、循序漸進。