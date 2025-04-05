台政府補貼杯水車薪　商會促與美談判降關稅

美國向全球徵收對等關稅，其中針對台灣商品的稅率達到32%。台灣有商會周六（5日）指出，行政院挹注880億元新台幣（約205億港元）協助產業是杯水車薪，要求政府在對等關稅下周三（9日）生效前爭取美國調低關稅。

行政院周五（4日）宣布推出9大面向、20項措施的協助方案，行政院長卓榮泰指政府團隊過去數月不斷為美國經貿情形研判與分析。美國對等關稅具體影響仍需確認，他要求各部會全面性檢討對產業的衝擊，提出檢討與因應措施。

台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰估計，對等關稅生效後台灣對美國出口將降逾60%，出口額會減少最多600億美元（約4,680億港元），行政院880億元補助根本杯水車薪。他認為政府最重要任務是盡快與華府談判爭取調低關稅，否則數月內就會看到影響，如受到衝擊企業就會裁員等，影響勞工權益。

中小企業總會理事長李育家認為，政府首要任務是與美國談判和溝通，想辦法將對等關稅降至25%以下，否則政府挹注2,000億新台幣（約468億港元）都不夠。他提到台灣競爭對手，如南韓、日本的對等關稅大約是25%、24%，台灣應爭取同等水平才合理。台灣政府應先準備籌碼與美國談判，例如目前高達17.5%的對美汽車關稅。