去年1.9萬人跨境超帶香煙被捕　完稅煙標籤先導計劃年中啟動

私煙活動近年十分猖獗，去年有20582人因涉及私煙活動被拘捕，當中1.9萬人均是入境時攜帶超額免稅煙及相關行為，超額帶煙的人較前一年即2023年大升93.9%，更較2022年上升8倍，料與疫後開關、市民蜂擁北上有關。海關又指，今年中會就控煙十招中完稅煙標籤先導計劃邀請香煙生產商參加，以測試標籤制度的實際運作及技術事宜，目標在2027年第二季全面推行。

根據海關提交立法會特別財委會的文件，近年因攜帶超額免稅煙入境、走私、貯存、分銷及販賣私煙而被捕的人數連年上升，相關開支亦有所上升。在打擊走私入口香煙方面，2022年檢獲私煙量有近6億支，近年加強打擊下，2024年檢獲的走私香煙量跌至3.47億支，期間，被捕人數從134人上升至693人。

而因貯存、分銷及販賣而被檢獲的香煙支數，則從2022年的0.98億支上升至2.05億支，涉及的被捕人數也從567人上升至815人。各類涉私煙被拘捕的人中，入境時攜帶超額免稅煙入境被捕者大幅增長，由2023年的9,838人上升至2024年的19,074人，增幅接近100%。

海關又透露打擊私煙的人手調配及開支方面，最近三個財政年度，海關每年會調派61名人員專責打擊私煙活動。涉及的人員薪酬開支亦逐年上升，由2022至23財政年度的2,898萬港元，逐步上升至2024至25財年的3,113萬元。同時，各出入境管制站執勤的海關人員在執行其他清關職務時也會執行堵截私煙的工作。

海關又稱，落實完稅煙標籤制度的具體時間受一系列因素影響，包括修訂法例的時間、標籤系統的類型、管控系統的複雜性、業界的準備情況、就業界積存貨量而訂定的寬限期等。在考慮相關因素後，海關建議分階段實施有關制度，預計最快於2026年第四季推出第一階段，目標是在2027年第二季全面推行，執行細節會適時公布。

海關早前已委託顧問就建立標籤制度、相關運作模式及配套方案進行研究，研究已於2024年年底完成。部門會重組內部人手，並計劃聘請七位退休人員支援這工作，包括一名海關督察、三名高級關員及三名關員，涉及開支每年約411萬港元。

另外，海關亦會繼續加強與包括內地海關、澳洲邊防局、日本海關及新加坡海關等執法機構的合作，以更有效打擊跨境走私香煙活動。海關與澳洲邊防局曾於去年11月合辦「亞太地區打擊私煙執法會議」，匯聚多個亞太地區負責打擊私煙的執法機關，分享其在打擊私煙的經驗和策略，藉此提升區內海關成員在打擊私煙的執法能力。