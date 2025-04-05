懲教署與嗇色園合作推出動畫　推廣國安及道德教育

為向市民推廣國家安全及道德教育，懲教署與嗇色園合作推出《來自猩猩的「理」》動畫，今（5日）在黃大仙祠舉辦動畫發布會暨嘉年華，懲教署署長黃國興、嗇色園董事會主席黎澤森及嗇色園黃大仙祠監院李耀輝博士擔任主禮嘉賓，超過200名中小學生及各界人士參與。

黃國興表示，很高興見證動畫推出，今次推出動畫的目的是希望加強推動國家安全知識及道德教育予年青人。動畫除會於懲教院所內播放予青少年在囚人士觀看外，亦會將動畫發布到全港學校，播放予學生觀看，希望從小培養他們對國家安全的意識及正確的價值觀。

黎澤森表示，嗇色園一直重視道德教育，並以黃大仙師的「十訓」——孝、悌、忠、仁、義、廉、恥、禮、節、信，為道德思想的核心，培養青少年正確的價值觀。今次的動畫更加以生動活潑的方式呈現國安與道德教育的重要性，可以有助青少年建立正確的觀念。

在動畫播放後，懲教署吉祥物Captain Gor和Captain Mui與現場學生玩遊戲，讓學生能透過遊戲了解國家安全的理念和正確的道德觀，現場還有不少以國安及道德教育為主題的攤位遊戲，讓學生參與。