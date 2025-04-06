陸女借身份赴台　再入境指紋重複穿煲

一名來自中國大陸陳姓女子，2006年曾向遠房親戚借用身份入境後，直至2019年5月再以真實身份來台短期探親，結果遭到台灣移民署識破。台媒上周五（4日）報道，高雄地方法院已依偽造署押罪，判處陳女有期徒刑兩個月，緩刑兩年。

判決指，陳女2005年4月與簡姓男子辦理結婚登記後，同年8月以探親名義申請來台，後在移民署小港機場服務站被移民官發現是假結婚，遭到拒絕入台。她其後得知一名遠房親戚已跟台籍男子結婚，並取得身分證，於是借用對方身份，以團聚為由提出申請，當取得入出境許可證後，再以鄭女名義通過查驗，並於2006年10月1日順利入境台灣，當時留存指紋建檔。2019年5月，陳女以自己身份再次來台短期探親，被發現與2006年向鄭女借用身份時留存指紋相同。

高雄地方法院審理認為，陳女冒用他人名義入台，並以偽造署押方式非法入境，損害台灣對於入出境管理業務正確性，並對於台灣安全及社會治安造成潛在威脅，考量無前科，且犯行距今已將近19年，期間並無在台犯下他案，遂作出上述判決。