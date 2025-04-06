蕭美琴：美對等關稅影響大　台準備下階段談判

美國宣布的對等關稅政策中，台灣也被加徵32%關稅。台灣行政院長卓榮泰上周六（5日）召開會議，邀集台灣中央銀行、金管會、財政部等匯報金融應對措施。台灣地區副領導人蕭美琴則表示，這次美國關稅決定對台灣影響確實很大，政府將積極準備與美方下一個階段的談判。

台灣行政院人士指出，為穩定金融市場，卓榮泰上周六邀集副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮等人召開會議，聽取相關部會的金融措施報告。報告分析台灣金融現況，同時聽取台商在外投資狀況分析，持續研商政府如何支持整體產業鏈等。在目前環境下，蕭美琴在網上發布包潤餅照片，引來批評。她上周六道歉，指沒注意發布的時間與國際局勢變化，希望焦點回到共同面對當今挑戰。

針對台美就關稅問題談判，台灣中經院長連賢明提出4點建議，強調台灣可在言詞上表達不滿，但千萬避免與美國對抗，切勿倣效大陸提高對美國產品的關稅反制，更不應以限制半導體出口作為談判籌碼。連賢明認為，不要預期台美友好可有特殊待遇，而是爭取公平競爭的區域性待遇，避免在全球供應鏈中失去優勢。

台灣主要縣市首長對上述情況，亦陸續提出支持本土產業的建議和措施。彰化縣長王惠美上周六表示，彰化傳統產業受衝擊大，待經濟部相關應對辦法出爐，同時了解地方產業狀況，和企業保持聯繫，思考共渡難關。基隆市長謝國樑同日發文，認為台政府應於國際經貿談判、產業鏈布局及穩定台股等層面，積極研擬應對方案，並盡快對外說明。他下周將與立委林沛祥召開產業聯合座談會，聽取廠商意見，並強化當地與海外廠商輔導。