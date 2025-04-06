前旺角街市改建地區康健中心　市建局稱已取得入伙紙

前旺角街市大樓落成近半世紀，停運逾10年，市建局2020年接手街市大樓後，透過改造重設模式為街市進行翻新，以配合作為地區康健中心的營運需要。市建局行政總監韋志成今日(6日)發表網誌，指相關工程最近已取得「入伙紙」及消防處批出的「消防紙」。未來數月團隊將加緊為大樓進行內部裝修和執修工作，改造後的地區康健中心將足夠應付未來10年的運作需要。當洗衣街／花墟道發展計劃（洗衣街項目）興建一幢多用途的綜合大樓後，前旺角街市的地區康健中心將會過渡至新綜合大樓內，作為永久選址，為區內居民提供更優質的醫療資訊和護理服務。

樓高三層的前旺角街市於1977年啟用，分為地下、一樓和天台，為區內街坊提供新鮮糧食、蔬果和海鮮等食品。根據油尖旺區議會文件顯示，旺角街巿攤檔的空置率超過六成，政府在獲得區議會同意，於2010年3月關閉，期間一直空置，至2020年市建局接手。經過大約4年的技術研究、詳細設計和施工，街市翻新工程在最近已取得「入伙紙」，市建局團隊現正進行大樓的內部裝修和執修工程，完工後，將交予醫務衞生局和相關營辦機構籌備營運事宜，讓康健中心能盡快投入服務。

在進行詳細設計前，市建局委聘工程顧問，透過紅外線探測儀、敲鑿測試和混凝土開破檢測等不同方法，從外到內為街市進行「全身檢查」。根據顧問團隊的勘察報告，顯示街市整體樓宇結構雖然安全，但由於街市落成已經近50年，而在經年累月的使用下，部分牆身不單出現滲水、批盪和石屎剝落等樓宇老化現象，甚至已有鋼筋生鏽外露等失修問題；再加上街市空置多年，外牆結構老化受損更有機會出現石屎從高處墮下、危害公眾安全的風險。

針對街市內部的排水系統、電力設施不足以應付康健中心營運需要的問題，市建局團隊除了在街市大樓內增設食水缸、更換老舊淤塞的喉管及重新舖設電力裝置之外，更為大樓進行內部裝修，包括鋪設地板、粉飾牆身等，亦安裝冷氣及接駁光纖網絡，確保所有供水、供電及互聯網絡等設施準備就緒，讓營辦機構進場後，只需專注為康健中心添置醫療器材及家具設備等，便可以讓中心投入服務，盡早為市民所用。

為配合康健中心的運作需要，團隊必須要在原建築設計上作一定程度的改動，包括改造面向廣東道和亞皆老街的街市立面、重新設計窗戶的位置及加裝玻璃，並擴大窗戶的面積，以增加天然採光。至於康健中心的外牆飾面，更採用了硬度較高的鋁板代替油漆，減低日後的維修需要。

改造後的地區康健中心將足夠應付未來10年的運作需要。期間，市建局開展的洗衣街／花墟道發展計劃（洗衣街項目），將會以「一地多用」的模式興建一幢多用途的綜合大樓，在完成有關建造工程及落成啟用後，前旺角街市的地區康健中心，將會無縫過渡至新綜合大樓內，作為永久選址，為區內居民提供醫療資訊和護理服務。