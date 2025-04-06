指美加關稅港短期內難免受影響　政府：會支援本地企業

對於美國宣布對全球幾乎所有國家和地區徵收所謂的「對等關稅」，財金官員指香港短期內難免會受到一定影響，強調須保持警惕，並以底線思維做好充分準備，而政府會為本地企業提供支援，包括資金周轉，透過出口信用保險局為從事貿易的企業提供出口信用保險支援；金管局會協調銀行界幫助中小企應付資金周轉需要。

財金官員今日(6日)在網誌中嚴厲批評美國有關徵數關稅的措施是霸凌行徑，嚴重違反世界貿易組織規則，恣意破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制，港府堅決反對。該官員指環球多個主要經濟體提出反制，美國股市連續兩日大幅下挫，據估算蒸發超過6萬億美元市值；相繼有金融機構大幅調低對美國和全球經濟增長的預測，更估計美國將陷入衰退、就業市場和通脹情況將惡化，首當其衝受影響的是美國基層民眾。

該官員又批評美國的行徑令市場憂慮，多年來國際上以規則為本的多邊貿易體制時代已成過去，全球貿易和經濟將進入不確定和較動盪的時代。

針對香港的影響，該官員地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響，又指政府一直密切留意和評估有關情況和發展，並從多方面為本地企業提供支援，同時支持企業開拓新市場，並通過資助計劃，加快數碼轉型，並把握電商機遇。

該官員又指在挑戰和機遇並存的歷史窗口，要繼續鞏固與傳統市場的聯繫，加快聯動「全球南方」新興市場，為港商以至內地企業開拓新通道、新市場，亦要加強招商引資工作。

在搶企業方面，該官員透露，本周二將公布第4批重點企業夥伴，引進重點企業辦公室將與十多家重點企業夥伴簽署合作意向書，而在新一批企業當中，有深耕高精度人工智能的企業，有專注商用服務機械人的企業，亦有聚焦外科設備的醫療科企，該官員形容這些企業在技術、產品和服務都極具國際競爭力。