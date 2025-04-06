長洲搶包山訓練日200人參與　下周三選出12人參與決賽

長洲搶包山比賽將於下月5日深夜進行，早前大會已挑選約200名參加者參與比賽，而今日(6日)則為安全訓練日，所有獲選的參賽者必須接受攀包山架及防墮安全訓練，方可參與比賽。訓練在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，參加者要完成攀爬14米高的包山，及進行防墮安全訓練。

今屆參加者當中，年紀最輕是18歲，最大是62歲，下周日(13日)會選拔出成績最好的12名選手，參與下月5日深夜的決賽，角逐「包山王」、「包山后」等殊榮。而大會本月27日，亦會舉行攀爬嘉年華，容許市民試爬包山架。有參加者表示今年的包山構造，感覺與以往有所分別。

九屆「包山王」郭嘉明指，今次(爬包山架)有種熟悉的感覺，但覺得較往時好像難了，可能竹枝闊及滑了些，手的感覺會累些及用更多力。至於「包山后」龔子珊就認為，今年是休息年，整年都沒有特別大強度的訓練，故對她而言有些吃力。她指竹枝可能相對地鋪密了，故此手及腳位都較窄，攝入去會較痛，剛剛亦「篤魚蛋」(弄傷手指)。另一「包山后」黃嘉欣就指，今年最大分別真的體能差了，因小朋友只是9個月，照顧嬰兒真的難過搶包山。她的目標是順利完成，因都想享受過程，之前都是胎教小朋友，現在就看他現場為自己打氣。

「包山嘉年華2025」定於今年4月6日至5月6日，在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，旨在加強市民對傳統搶包山及本土習俗的認識。嘉年華活動既有搶包山訓練、搶包山比賽選拔賽及搶包山決賽，也有攀爬嘉年華等多項活動，讓市民了解攀包山的樂趣，以及了解太平清醮的歷史文化。