「滙豐香港社區節」移師中環街市萬人參與　去年推31項目惠43萬人

滙豐銀行一直與不同社福機構合作，支援社社區有需要人士。「滙豐香港社區夥伴計劃」(下稱計劃)的旗艦活動「滙豐香港社區節」（社區節），一連兩日於中環街市舉行，吸引逾萬人參與，體驗來自全港18區合共31個推動跨代共融社區項目的成果，受惠人數達43萬人，較2023年倍增。

計劃由滙豐及社聯合辦，去年滙豐銀行慈善基金 (基金)撥款1,800萬港元，挑選出29家社區機構負責的31個項目，受惠人數達43萬人次，比2023年上升逾倍。至於基金由成立至今，已投放超過2.8億港元，支持逾1,400個社區項目。在開幕儀式上，基金亦宣佈推出一項新的青年發展計劃，由Time Auction及聖雅各福群會負責營辦，將於今年4月到8月試行，並於9月正式推出，協助本地青年拓闊視野，養成積極的心態。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝在揭幕禮上指，本屆計劃挑選出31個項目，受惠人數比2023年倍增至43萬人。今年適逢滙豐成立160周年，將會推出全新的青年計劃，期望透過一系列工作坊和義工服務，協助1.6萬名本地青年建立正向心態、裝備自己，應對瞬息萬變的未來。

香港社會服務聯會行政總裁陳文宜就指，計劃為整個香港社會加添更多正能量，促進不同群體與社區之間的緊密連結，將項目的影響力擴展至社區每個角落。本屆計劃包含31個創新項目，以多種方案回應社會中弱勢群體的不同需求，有項目助長者認識綠色環境，成為綠色導賞員，重新認識自我價值，進一步提升精神健康；有項目為聾人學生提供⽣涯規劃教育，幫助他們建⽴⾃信及抗壓⼒，更好裝備未來。