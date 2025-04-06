英樂隊Coldplay下周二啟德主場館開唱　首設兩巴士直達陸路口岸

英國樂隊Coldplay在本周二(8日)起在啟德體育園主場館舉行演唱會，運輸署將實施特別交通及運輸安排，包括港鐵會在散場時段會加密班次，以及新增特別巴士路線前往港珠澳大橋香港口岸/機場、落馬洲，另有11條特別巴士線往港島各區。署方呼籲過境旅客及早計劃行程。

Coldplay演唱會將於本周二、三(8、9日)及本周五、六(11、12日)晚上8時舉行。運輸署已與各政策局、部門及公共交通營辦商部署，其中港鐵屯馬綫及東鐵綫在演唱會當日散場時段會加密班次，並安排空載列車載客。但經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出。

未能乘搭最後一班列車往羅湖站的觀眾亦可以乘搭新增的兩條特別巴士路線，分別是路線SP12前往落馬洲(新田)公共運輸交匯處，以及路線A25S港珠澳大橋香港口岸/機場，再轉乘皇巴返回深圳，以及港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)返回澳門或珠海，或經機場離港。體育園公司亦安排過境巴士服務，便利旅客經落馬洲/皇崗口岸前往內地，乘客需預先購票。

另一方面，本地觀眾亦可在宋皇臺道上落客區乘搭共9條特別巴士路線，前往港九新界各區，例如路線SP10前往銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環；SP2前往旺角；以及SP5A到屯門等。而的士可在每日下午2時至11時30分進入宋皇臺道上落客區上落客，署方提醒。由於離場人士眾多，輪候時間會較長；進場時段體育園亦會開放啟德主場館和啟德體藝館的士落客區，但只供落客。