居家安老「高負荷」　調查指40%護老者感抑鬱或焦慮　女性尤甚

本港人口老化問題嚴重，要居家安老不容易，照顧者壓力沉重。有機構今日（6日）發表護老者調查報告，發現有16.5%受訪者曾出現自殺或自傷念頭，而受訪護老者中高達37.4%處於「高負荷」狀況，當中有40.3%同時出現抑鬱或焦慮症狀；女性護老者承受的壓力尤其沉重。機構建議，友善僱主可提供彈性工時、有薪陪診假等；而護老服務提供者也可考慮提供彈性服務時間；並呼籲護老者關顧自己，留意自己的精神健康。

生命熱線發表「2025護老者照顧壓力調查報告」，是次調查於去年10月至今年2月期間進行，合共收回942份有效問卷。結果顯示，受訪護老者中高達37.4%處於「高負荷」狀況，這群高負荷護老者，有40.3%同時出現抑鬱或焦慮症狀；整體受訪者中更有16.5%曾出現自殺或自傷念頭，反映照顧壓力與心理健康危機密切相關。

此外，女性護老者因性別角色與傳統家庭分工，對女性護老者造成雙重束縛，承受的壓力更大，其高負荷比例達41.5%，遠高於男性的21.6%。以年齡層劃分，中年護老者的困境亦不容忽視，在34至54歲的護老者中，逾半數人處於高負荷狀態，且其抑鬱焦慮狀況及自殺自傷風險高於其他年齡群體，顯示中年護老者在兼顧工作、家庭與長期照顧責任時，更容易陷入孤立無援的境地。

就業和照顧長者更令護老者進一步受壓。在職護老者中，有50.1%人承受高負荷，若每周照顧時數超過21小時，其同時面臨抑鬱焦慮及自傷風險的比例更攀升至13.2%，反映在職護老者需在職場與家庭間疲於奔命的現實困境。

生命熱線表示，要支援護老者，建議友善僱主可提供彈性工時、有薪陪診假及設置長者暫託空間；護老服務提供者可考慮彈性服務時間，例如晚間或星期六及日的服務時間，亦可結合多元外展服務模式。生命熱線亦提醒護老者要關顧自己，留意自己的精神健康狀況，並平衡工作與家庭。

為完善護老者支援體系，生命熱線去年10月展開為期3年的「賽馬會逆風導航護老者支援計劃」，希望透過社區外展及彈性服務模式，每年接觸過千人，以主動識別起碼250名隱性及高危的護老者，提供早期介入輔導及家庭協調支援，包括彈性護老者服務、個人及家庭輔導工作等。