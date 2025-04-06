清明周末逾18.1萬港人蜂擁回家　逾53萬人次出入香港

清明節連周末即將完結，北上拜山或遊玩的港人正蜂擁回家。截至下午4時，入境處錄得逾53.4萬人次出入香港，其中有逾27.7萬人次入境，包括逾18.1萬港人，最多港人經羅湖入境，達3.8萬人次；其次為落馬洲支線，逾2.6萬人次；經港珠澳大橋入境的亦有近2.6萬人次。

值得留意的是，今日亦有近7.4萬人次內地旅客訪港，其中較多經西九高鐵站來港，近1.6萬人次；其次是落馬洲支線逾1.4萬人次。暫時離境的內地旅客僅逾4.5萬人次。不少內地旅客或在港過夜或吃晚飯才回家。

至於，今日離境的港人亦有近18.3萬人次，暫時較入境的港人為多。或許與周日部分港人到深圳吃喝玩樂有關，當中繼續以經羅湖、落馬洲支線出境的人次較多，分別有逾4萬、近3.5萬人次，而經深圳灣口岸及香園圍口岸亦不少，分別有約2.5萬及2萬人次。

入境處早前預計，陸路入境高峰期時，入境人次會有約60.8萬，並估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙。入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時間過關。該處亦已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。