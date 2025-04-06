智慧照明及春季燈飾展今揭幕　首設綠色照明展區

今屆智慧照明博覽及香港國際春季燈飾展今天起一連4天(6至9日)在灣仔會展舉行，匯聚約1,000家參展商。兩大燈展揭示產品新趨勢，包括綠色創新、客制化燈飾、創意燈飾、健康照明及智能技術，而今明兩日舉辦「亞洲照明會議」及「智慧照明方案論壇」則探討照明行業最新趨勢及發展。

最新研究預測，全球智慧照明市場的規模預計會由2020年的81億美元，急升至2030年的440億美元，而國際能源機構IEA)預計，2026年LED技術將顯著減少全球電力使用量，每年可減少數10億的碳排放。因應潮流，燈飾展首次加入「綠色創新」展區，15家展商帶來多種綠色照明及智能家居產品。有中山市企業的LED鏡結合先進的光控技術，可調控光度及配置抗霧技術，亦同時配備藍牙音響、座及智能面板，提升居家生活的舒適度與便利性。

另一方面，人工智能(AI)和物聯網(IoT)亦可加入在燈飾上，有深圳市商家的AI照明燈光可以像變色龍一樣適應環境，輸出專業的光色，為零售、辦公大樓、酒店、住宅、學校及餐廳等行業提供端到端的智能照明解決方案。南韓一家企業則在春季燈飾展帶來電腦視力保護燈，配備智能感應功能，方便調整光線強度。它可輕鬆固定於顯示器上，適合長時間使用，減少眼睛疲勞。

此外，兩展亦設有「亞洲照明會議」專題研討會及「智慧照明方案論壇」，多位行業專家分享照明行業的最新趨勢及發展。其中專營古蹟照明修復的英國公司William Sugg & Co的董事總經理Lucy Bubb亦遠道而來，分享使用可持續照明方案進行古蹟活化的案例，如中環都爹利街、英國國會大廈、白金漢宮和西敏寺等。