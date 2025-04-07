特別財會：冀2030年強制電子申報利得稅　上年度僅1.1%

外界批評政府建設智慧城市及電子政務進展緩慢。當局指稅務局3個新稅務網站，整體開發成本約為2.5億港元，預料今年7月啟用。當局指目標2030年、約5年後全面推行強制性公司利得稅電子報稅，但有關法團和合夥業務以使用電子報稅表申報利得稅的數目，在過去3個財政年度只增加2,300張，上年度截至2月底收到5,500張，僅佔總數1.1%。

財經事務及庫務局書面回覆議員就特別財委會的提問，交代過去3個財政年度電子報稅的情況，由2022/23截至2024/25年2月底，法團和合夥業務以使用電子報稅表申報利得稅的數字分別是3,200、3,300及5,500張，上年度仍然使用紙本報稅有48.71萬張，佔98.9%。

在個別人士報稅方面，當局指過去3個財政年度截至今年2月底，使用電子報稅表的數字由86.66萬張升至107.84萬張，佔總數39.9%，上年度截至2月底有162.31萬張，即60.1%仍然使用紙本形式。

為便利納稅人以電子方式提交利得稅報稅表和符合特定格式的佐證文件，稅務局3個新稅務網站分別為個人稅務網站、商業稅務網站及稅務代表網站。當局指其開發和測試已進入最後階段，預計將於今年7月全面啟用。當局指3個新稅務網站的整體開發成本約為2.5億港元，包括研究、設計、測試及部署費用，整個項目將以18個月完成。

當局指稅務局計劃，首先強制要求若干跨國企業集團的香港成員實體以電子方式提交2025/26課稅年度及以後的利得稅報稅表，目標是在2030年全面推行強制性公司利得稅電子報稅。當局又指稅務局雖然目前並未強制所有市民以電子方式提交個別人士報稅表，但將於2025/26財政年度繼續透過不同宣傳方式，以進一步提升個人電子報稅的比率。

對於強制所有納稅人以電子方式提交報稅表而可節省的人手和成本，當局稱沒有相關的估算，又指3個新稅務網站的成本減省，取決於日後以電子方式提交利得稅報稅表、個別人士報稅表及僱主報稅表的納稅人的數目。政府預計在2026年底推出「數碼企業身份」的應用功能，稅務局會配合讓企業在新稅務網站使用「數碼企業身份」。