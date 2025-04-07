卓越學生傑出領袖　理大4人獲表揚

香港理工大學(理大)公布2024/25年度「卓越學生獎」及「校長學生領袖獎」得主，表彰在學術研究、領導才能與社會服務中表現突出的學生。4位獲獎同學分別來自不同學科的領域，當中包括本地的兩位醫學學科獲獎同學，其中1名長期服務弱勢，立志要改善公共醫療體系。

物理治療系的許子桂是本屆「最卓越學生獎」及「年度醫療及社會科學院卓越學生獎」得主，他結合臨床實踐與社會服務展現醫療人文精神。他亦有赴廣州、澳洲等地實習的經驗，深化他對香港醫療資源分配的反思。許子桂還長期服務中風患者與長者群體，更因看到父親的職業勞損，而立志改善公共醫療體系。他表示，未來將投身公立醫院，實現「以雙手助人」的承諾。

「傑出學生領袖獎」得主是文嘉希，其就讀課程是放射學(榮譽)理學士。他自述曾在大學一年級時便加入相關研究團隊，期間主動探索未獲深入研究的題目——癌症病人的心理需求，並開展個人研究工作，還成功在學術期刊發表了關於癌症病人社會心理需求的論文。文嘉希表示，未來計劃赴海外攻讀放射治療博士，推動癌症醫療創新。

龔妍霓是環境及室內設計系學生，她獲頒「設計學院卓越學生獎」。龔妍霓表示，理大的設計課程著重培養學生的設計思維，鼓勵她從更人性化的角度出發，探索創意解決方案，令她對建築及設計產生了嶄新的看法。龔關注香港的城市居住議題，計劃未來留港繼續攻讀建築碩士，目標成為以人為本的專業建築師。

來自俄羅斯的學生Anastasia Rudakova (Ana)則是「2024/25 年度學院學生領袖獎」得獎者，她就讀的是服裝及紡織(榮譽)文學士學位課程(設計)。Ana認為，香港匯聚了世界各地的學生，環境比俄羅斯更國際化，尤其以英文為主要語言之一，非常有利海外學生留學。她還表示，理大教學資源豐富，如時裝及紡織學院有強大行業網絡，能支持學生參與國際設計比賽，同時大學的教育方針亦以學生為中心，重視的全人發展，提供不少參與本地及海外社會服務的機會，與在俄羅斯的學習體驗截然不同。