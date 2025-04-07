每周看護達30句鐘　照顧者：打第三份工

在職人士成為照顧者，容易壓力「爆煲」！40多歲的Maria是家中唯一的照顧者，她與患嚴重認知障礙症的母親同住，平均每周照顧對方長達20至30小時，Maria更要兼顧上班及上學，形容「返工再加返學已經係一份壓力，照顧阿媽係第三份工」，令她每日都過得「好壓抑、好冇希望」。而今年44歲的Michael也同樣是在職照顧者，由於是中港婚姻，故需要中港兩地走，兼顧自己家庭同時也要照顧體弱父母，令他曾經閃過自殺念頭，壓力大增。

Maria表示，母親2018年確診認知障礙症中期，需要大量時間照顧和安排長者生活及服務，生活開支亦大增，但因她有工作收入，導致未能使用院舍券或取得低收入支援，而非牟利機構也較少在周末提供服務，令她無法在周末休息。Maria又稱，試過加班至半夜回家後，發現母親不適需要入院，待至早上6時終於照顧完母親，惟再過兩小時她又要上班。直至2021年，Maria感覺到自己「爆煲」，加上疫情期間無法去旅行放鬆身心，「真係好灰，就係嗰一下覺得自己好絕望！」

Michael作為照顧者，他指現時與父母同住，父親70多歲有嚴重聽障，母親60多歲外出需坐輪椅，他主要照顧媽媽覆診及陪媽媽外出購物。Michael稱本身有份全職工作，除了應付工作壓力之餘，又要中港兩邊走處理夫妻問題。另一方面Michael又要經常請假，陪媽媽覆診，坦言「都唔係淨係照顧媽媽，仲要照顧好多人」，在巨大的照顧者壓力下，他曾試過在公司天台「自己一個無端端喺度喊，當時有閃過想死㗎，不過實在太多人等住我去照顧，所以總要去面對。」