內地清明假7.9億人次出行創新高　近5434萬人次掃墓

交通運輸部最新數據顯示，清明假期三天，預計內地全社會跨區域人員流動量約7.9億人次，日均2.64億人次，較比去年同期增長7.1%，創清明假期出行量新高。假期間現場祭掃群眾近5,434萬人次，較去年增加14.3%。

內媒周日（6日）報道，清明假期公路人員流動量預計為7.3億人次。網約車平台滴滴出行數據顯示，假期打車需求同比去年上漲14%，高峰時期每分鐘叫車需求突破11萬單。假期間鐵路客運量預計約5,377.6萬人次，比去年同期增長8.2%。全國鐵路單日旅客發送量達2,009.3萬人次，創今年以來單日旅客發送量新高。水路客運量預計約320.4萬人次，日均106.8萬人次，比去年同期增長16.5%。全國民航客運量預計約558.2萬人次，日均186.1萬人次，比去年同期增長10.9%。

民政部清明節祭掃工作辦公室統計，假期間全國約6.55萬個殯葬服務機構提供現場祭掃服務，參與服務保障工作人員逾124萬人次，疏導車輛逾1,232萬台次，較去年分別增加約14%、13%、21.4%。