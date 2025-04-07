特朗普：美對華上萬億美元逆差　解決前不達成協議

美國總統特朗普周日（6日）在專機空軍一號上向記者表示，他想解決美國與中國、歐盟和其他地區的貿易逆差問題，美國對中國錄得上萬億美元逆差，在解決此問題前，他不會與中國達成協議。

特朗普指出，美國與中國的貿易逆差高達1萬億美元，美方必須解決這個問題，「我們每年與中國損失數千億美元。除非我們解決這個問題，否則我不會達成協議」。他直言美國的貿易逆差是不可持續的，不能在貿易上損失1.9萬億美元（約14.82億港元），同時還要向北約投入大量資金保護歐洲國家。他說：「美國用軍隊保護它們，卻在貿易上虧損。整個事情太瘋狂了，我就是靠這個當選的。」

被問及是否設定了市場下跌幅度的閥值時，特朗普直指記者的問題「太愚蠢」，他不希望任何市場下跌，「但有時必須吃藥解決問題，我無法告訴你市場會發生甚麼，但我們的國家要強大得多」。他透露已經與許多歐洲、亞洲和世界各地的人交談，他們迫切希望達成協議。他還說已與4至5名科技界領袖對話，「他們稱我們不怪你」。對於歐洲，特朗普指歐洲從美國賺了一大筆錢，對美國非常惡劣，他們想談判，但除非每年付給美國一大筆錢，否則談判就沒戲了。

同日，特朗普在自家社交平台Truth Social發文指美國與中國、歐盟及其他許多國家存在巨大貿易赤字，解決的唯一方法就是徵收關稅，已初見成效。他指摘前總統拜登任由其他國家對美貿易順差增長，必須迅速扭轉局面，終有一天民眾會意識到關稅對美國是美好的事。