指逾90%中小企對電子報利得稅不積極　議員：或考慮延強制實施

稅務局擬於2030年強制利得稅電子報稅，東網今日(7日)獨家報道法團和合夥業務以使用電子報稅表申報利得稅的數目，在過去3個財政年度只增加2,300張，上年度截至2月底收到5,500張，僅佔總數1.1%。

會計界議員黃俊碩指現時稅務局正與業界就「數碼企業身份」進行測試，這個數碼企業身份就是日後進行利得稅電子報稅最重要一環，而現時距離2030年還只有5年多的時間，確實是有一些挑戰。

他指特別是超過90%的中小企業，對於投入使用這方面的新技術並不積極，所以政府未來在正式推出有關新系統時，應該要對中小企提供更大的誘因，例如愈早參與可以減免更多數碼企業身份的服務費用，或者可以延遲電子報稅表的報稅及繳稅期限等等，相信能有正面刺激作用。

財經事務及庫務局回覆議員就特別財會的提問，交代使用電子報稅表申報利得稅及個人薪俸稅的進展，由2022/23截至2024/25年2月底，法團和合夥業務以使用電子報稅表申報利得稅的數字分別是3,200、3,300及5,500張，上年度仍然使用紙本報稅有48.71萬張，佔98.9%。

在個人報稅方面，當局指過去3個財政年度截至今年2月底，使用電子報稅表的數字由86.66萬張升至107.84萬張，佔總數39.9%，上年度截至2月底有162.31萬張，即60.1%仍然使用紙本形式。