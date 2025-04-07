議員憂市民買稍高於400萬樓印花稅急增　政府：不會支付更多

2月底公布的近一份《財政預算案》宣布把400萬港元或以下從價印花稅劃一為100港元。當局預計連同特別寬減，會令政府每年減少4億港元收入。有議員關注新計算方式下，市民購買價值稍為高於400萬港元的物業時，印花稅會「彈跳式增加」。當局解釋，由於要保持1.5%的稅率，新公式會令「前面條線快少少」，但強調沒有市民會因而支付更多印花稅，有議員笑稱：「佢（政府）唔係喺買家嗰個角度諗。」

立法會審議《2025年印花税(修訂)條例草案》委員會今日(7日)召開會議。財經事務及庫務局副秘書長(庫務)陸嘉健表示，把400萬港元或以下從價印花稅劃一為100港元後，預計連同特別寬減，有15%物業可受惠於措施。他續指，措施會令政府每年減少4億港元收入，政府在財政預算案公布後作出相關命令，期望立法會早日將相關條例草案納入法律。

議員陳曼琪關注特別寬減如何計算得出，以及會否考慮提高寬限。陸嘉健回應指特別寬減措施是期望將印花稅「拉直線」，避免物業價錢稍為高於400萬港元後，便開始急增。另一議員郭偉强亦問及現時措施會令政府每年減少4億港元收入，假如提升至500萬港元以下物業會令政府減少多少收入，陸嘉健回應指減少10億港元。

議員江玉款認為措施令購買樓價錢稍為高於400萬港元的準業主「買貴少少，佢就會畀好貴嘅稅」，犧牲了部分市民的需要。陸嘉健進一步解釋指特別寬減措施是期望保持1.5%的稅率，假如公式是「100港元加超過400萬港元的款額的10%」，實際上會令1.5%的稅率被廢除。他指因此要令「前面條線快少少」，調整為「100港元加超過400萬港元的款額的20%」。他又強調新措施下，並沒有市民會因此支付更多印花稅。郭偉强聞後笑言：「佢（政府）唔係喺買家嗰個角度諗。」

另一議員鄧家彪關注是否有數據顯示措施能幫助到多少收首置家庭，同時又關注以往政策是否曾提高寬減的物業價值後，向下回調。陸嘉健表示，除了2013年「辣招」外，未曾將寬減的物業價值下降，又重申政策目標是幫助市民置業，每次調整印花稅針對的群體不同，難以衡量實際上補助多少人上車。

議員陸瀚民舉例，以往380萬港元的單位須付5.7萬港元印花稅，新措施只是象徵式收取100港元，他認為新措施雖然令政府收入減少，但能激活換樓市場，關注當局未來調整印花稅時有何考量。陸嘉健指措施主要是協助希望購入細價樓的準業主，但是措施確實對政府收入有影響，要視乎政府財政狀況、市場環境等因素，考慮是否調整寬減措施。