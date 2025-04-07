男警涉警校警署非禮案　女事主供稱遭掃臀部感冒犯　否認屬誤會

一名時任見習督察涉嫌在2023年至2024年期間，在元朗警署及黃竹坑香港警察學院，先後侵犯3人，包括女警。他否認兩項非禮罪及一項普通襲擊罪，他否認全部控罪，案件今（7日）在粉嶺法院續審。其中一名事主供稱，在香港警察學院大操場遭人掃臀部，她感到被冒犯，否認辯方所說，事件純屬誤會。

38歲男被告楊孟羲，控罪書上報稱任職公務員。被告被控兩項非禮罪，控罪指他於2024年9月9日，在元朗青山公路元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊非禮X。他另被控於2023年11月某日，在黃竹坑香港警察學院大操場非禮Y。被告另面對一項普通襲擊罪，控罪指他於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z。

Y在屏風後作供。她稱，2023年11月某日，她在黃竹坑香港警察學院受訓，期間在大操場休息。她綁鞋帶時，感到有人用手用力由右至左掃她的臀部一下。她另轉頭，見到被告經過，兩個相距約一米。她感到託異，覺得被冒犯。她當時沒有跟其他談及這件事，直至兩星期後，她才跟關係最好的兩個女學員提及此事。Y稱，她對事件印象深刻，強調接觸臀部的是手，不是步槍，因為步槍是硬物。辯方質疑，她不清楚接觸她的是什麼，只憑感覺相信是手；又謂事件純粹誤會。Y一概否認上述說法。

案件編號：FLCC2440/2024