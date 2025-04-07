涉城大食堂偷竊再襲警　裁判官索精神科報告　被告還押小欖候訊

一名23歲男學生於上月底在城大校園食堂疑出手襲擊他人，並偷去其中一名人士的錢包，又襲擊到場調停事件的警員等。該男子其後被控普通襲擊、盜竊及襲警等共6罪，案件早前於西九龍裁判法院提堂，被告因入院缺席聆訊，案件押後至今日(7日)，被告出庭應訊。裁判官應控方申請，索取兩份被告的精神科報告，檢視被告是否適合答辯，案件則押後至4月16日再提訊。裁判官拒絕讓被告保釋，須還押小欖精神病治療中心候訊。

被告王浩宇(23歲，報稱學生)，分別被控兩項普通襲擊罪、一項盜竊罪、一項傷人罪、一項襲警罪，以及一項刑事毁壞罪。首4項控罪指，被告於2025年3月31日分別在香港城市大學中國銀行(香港)綜合樓5樓城大食坊和香港城市大學楊建文學術樓3樓邵逸夫圖書館內，襲擊黃姓女子及夏姓男子。被告亦被控同日在城大食坊偷竊屬於黃的財產，包括一張香港身份證、6張銀行卡、一張八達通、一張門禁卡、兩張會員卡及現金970港元。被告亦被控於同日在城大食坊非法及惡意傷害一名胡姓男子。

至於襲警及刑事毁壞罪方面，被告被控於2025年3月31日在香港城市大學楊建文學術樓3樓邵逸夫圖書館內襲擊在正當執行職務的兩名警務人員，期間無合法辯解而損壞屬於香港警察的一部隨身攝錄機，意圖損壞該財產或罔顧該財產會否被損壞。

案件編號：WKCC 1415/2025