台行政院急邀藍白商關稅對策　綠營倡蔡英文赴美談判

美國決定對台灣祭出32%「對等關稅」，衝擊當地出口產業。台行政院長卓榮泰周一（7日）下午邀請民進黨、國民黨、民眾黨黨團總召開會共商應對措施，希望凝聚共識共同面對危機，在取得各黨團回應後，行政院也將邀請立法院長韓國瑜一同出席會議。民進黨立委同日建議，由台灣地區前領導人蔡英文率領談判小組，赴美磋商關稅問題。

台行政院發言人李慧芝周日（6日）表示，卓榮泰已請幕僚單位向朝野各黨團發出邀約，希望於周一下午2時在行政院順利進行會商。李慧芝又指，已接獲各黨團正面回應，卓榮泰期待行政院所策劃的9大面向20項措施能獲立法院支持，在全球經貿震盪之時，一起做台灣產業界的後盾。

台灣7縣市首長面對經濟變局已紛紛串聯，台北市長蔣萬安連日密集拜訪業界了解第一線需求，周日致電新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政，將於一周內召開4市會議共商應對策略。張善政也聯繫新竹市、新竹縣、苗栗縣首長，一起守護科技廊帶，將親自出席行政院會反映業界需求。新竹縣長楊文科指出，關稅政策削弱台灣競爭力，呼籲台灣政府盡快與美交涉調降關稅。