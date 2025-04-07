華召開美資企業圓桌會　促就關稅戰發出理性聲音

美國在全球開打關稅戰之際，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激周日（6日）在北京主持召開美資企業圓桌會，Tesla、GE醫療、美敦力等逾20間美資企業代表參加。凌激強調，中方對美方關稅的反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道上來。

凌激表示，不論國際風雲如何變幻，中國推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，中國開放的大門只會愈開愈大，利用外資的政策沒有變也不會變。商務部將一如既往為包括美資企業在內的在華外資企業提供保障，依法保護外資企業合法權益，積極推動解決外資企業問題訴求，中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土。

凌激又批評，美國近日以各種藉口宣布對中國等所有貿易夥伴濫施關稅，嚴重損害多邊貿易體制，中方已採取果斷措施反制。他強調，關稅問題的根子在美國，希望美資企業追根溯源、澄清因果，發出理性聲音，採取務實行動，共同維護全球產供鏈穩定，促進合作共贏。與會企業代表表示，通過本次會議傳遞了積極信號，將及時向總部報告。企業代表亦在會上反映當前投資經營中遇到的問題，商務部相關司局負責人現場逐一回應。