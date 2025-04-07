觀塘法院外斬人血案　行兇巴漢判囚14年　官斥摧毀事主一生

涉及毒品案的男子於兩年前到觀塘裁判法院應訊後，步行至觀塘泳池對開時，突遭一名巴基斯坦裔男子用刀從後施襲並斬傷雙腿，最終須截肢。該涉案巴漢其後被捕，並被發現藏有大麻。該巴漢早前承認一項蓄意傷人罪及一項藏毒罪，今(7日)被高院法官胡雅雯重判監禁14年。辯方求情時曾指被告為醫治中風父親而欠債逾10萬元，為賺取報酬還債而犯案，法官則斥責被告有預謀犯案，僅為報酬而施襲，最終完全摧毀事主一生。

被告Khan Faizan Ali(27歲)早前承認一項蓄意傷人罪及一項藏毒罪。辯方指生於巴基斯坦的被告，於2008年11歲時來港，並於15歲輟學，任職外賣員。辯方指喪母的被告，為醫治中風父親，欠下財務公司逾10萬港元，在案發前他獲友人告知犯案可得10萬港元報酬，故最終答應犯案。被告於犯案前夕才接獲行兇指示，以照片辨認事主，被告於事後極為後悔，向事主致歉，亦未能收取報酬。

法官判刑時引述事主的醫療報告指他至今行動不便，傷口持續作痛，飽受失眠及噩夢困擾，因憂慮再次受害而盡量避免外出，而截肢後亦無法工作。法官指事主的人生遭被告徹底摧毀，並陷入無窮痛苦之中，被告則有預謀犯案，為金錢而向陌生人狠下毒手，屬嚴重加刑因素，須嚴加阻嚇。法官又指被告財困和父親病重只屬比重較低的求情因素，最終就兩罪共判囚14年。

案情指，穿着外賣員外套並戴口罩的被告於2023年1月19日早上在觀塘裁判法院外徘徊。同時，因涉販毒案到法院應訊的33歲徐姓事主，於當日獲撤控並離開法院時，遭被告尾隨。當徐橫過馬路走向觀塘游泳池時，被告突然加速衝向事主，持牛肉刀從後揮刀亂斬。事主最終背中2刀、雙腿各中一刀，被告隨即逃走，並在地盤遺棄兇刀。警員到場發現裝有牛肉刀的膠袋，刀刃血漬驗出事主的DNA，膠袋則驗出被告指紋。

事主送院後發現左腳和右腳各有超過10厘米裂傷、背部有兩處10厘米裂傷、左膝蓋以上的大腿需做截肢手術。被告於同年2月14日早上在華美達華麗酒店某房間內被捕，並在房內檢獲3.8克草本狀大麻，被告於警誡下保持沉默。

案件編號：HCCC 311/2024