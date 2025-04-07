金鐘前特首辦遷灣仔裝修費疑倒落海　現特首辦加3人共度時艱？

不少議員質疑林鄭月娥位於金鐘的前特首辦公室租金高及開支大，政府早前指該前特首辦將遷往灣仔入境處大樓，搬遷及裝修費為280萬港元。議員田北辰質疑選址「奇怪」，關注政府為何選擇灣仔將於2028年重建的政府物業，或令280萬元公帑「倒落海」。

田北辰又指若因沒其他選址，當局應改善現時為前特首終身提供辦公室的做法，改為在堅尼地道的前特首辦為前3任特首服務。

行政署長伍江美妮回應稱，選址要符合會見人士及保安等要求，現時政府物業使用率高。她續稱，灣仔入境大樓是暫時合適的地方，比起私人物業能節省使費。至於能否檢討為前3任特首服務，她說現時沒計劃削減支援。

田又認為林鄭的前特首辦開支的加幅名列前茅、高於平均數，關注「今年係咁，係咪以後年年都係咁呢？」行政長官辦公室常任秘書長蔡傑銘稱，特首辦是「比較細嘅部門」，他能調撥的資源有限。他舉例，部分人員改為非長俸公務員時，亦要挑撥資源作公積金，因此要額外預算，比例上看起來更多。

社福界議員狄志遠關注現屆特首辦增加3個職位，質疑是否符合財金官員「共度時艱」的說法，能否以身作則、說服市民。他指非政府組織的工作量亦有增加，關注政府是否有其他說法。他又指3個職位當中有2個是有時限職位，而現時有時限職位常常「續期再續期」，關注是否有確切時間。

蔡傑銘重申，特首辦編製只有百多人，現時期望發展新媒體，亦是有需要才開設有時限職位。他指暫時2個有時限職位會以3年為基準，會嘗試以內部資源或其他不同方式處理，強調期望在時限結束前完成工作。狄志遠追問會否向其他部門「借住（人手）先」，蔡說會考慮。

另一議員嚴剛關注特首辦2個有限時新聞主任職位，市場上有相似資歷的新聞主任甚少有如此薪酬，關注政府財赤下會否檢討相關崗位薪酬水平，以及當局使用人工智能的具體目標。

蔡傑銘指確實有需要開設職位，現時已是顧及財赤不開設首長級職位，現時不排除「搵唔啱人」的話，以非公務員形式解決。他續稱，考慮使用人工智能時，要考慮內容的機密性。