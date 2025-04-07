議員憂外勞來港影響中高齡婦女兼職　政府指兩者會做好平衡

政府統計處推算，本地勞動人口到2028年、即3年後會出現18萬人力缺口，逾3分之1是熟手技工。有議員在立法會會議上促請政府加快引入不同工種外勞，填補本地勞動人口空缺；亦有議員稱近日外勞來港影響中高齡婦女尋找散工工作。而政府則回覆指很多行業的專業資格不是由政府批出，而是由專業團體發牌，當局會與其他政策局保持溝通；並會小心在輸入外勞和支持婦女就業上做好平衡。

議員顏汶羽表示，近年小巴業外勞即使抵港，也需要約9個月才能取得牌照開工，期間由僱主支付住宿和膳食費等，亦由本地司機跟車約9個月左右，但外勞來港後的實際總工時只得兩年。顏促請政府加快引入不同工種的外勞，以助填補香港的勞動力。

而議員鄧家彪則表示，以往從事酒樓、酒店及宴會的散工勞動力會由中高齡婦女補充，但因應近日港府輸入外勞政策，有關婦女尋找兼職受到影響。

勞工及福利局副局長何啟明表示，會與運輸署就外勞小巴司機考牌事宜作溝通，但他坦言很多行業的專業資格非由政府批出，例如會計師需由本港專業團體發牌，當局會在合理情況下給予外勞便利。至於酒樓等飲食業外勞散工影響婦女生計，何稱有留意到相關情況，部分工種例如飲食業分淡季和旺季，相信旺季人手需求較大，當局未來會就輸入外勞和支持婦女就業做好平衡，在調整補充勞工計劃時處理有關問題。