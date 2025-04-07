煙民組織指禁食電子煙損稅收　倡允另類煙銷售納稅網

港府擬在本月底公布「控煙十招」規管電子煙、加熱煙等另類煙產品，據指明年次季會禁公開吸電子煙。有煙民權益關注組織指出，當局嚴重低估另類煙煙民數量，又指禁止管有這些另類煙令庫房損失煙稅收入，促將相關產品納入銷售規管。

「煙語知聲」於上月26日至30日，安排義工於尖沙咀、旺角、觀塘、金鐘及中環蘭桂坊收集市民使用過的傳統煙煙頭、加熱煙及電子煙的煙彈，共收集到逾500人次使用過的煙頭/煙彈，其中傳統煙煙頭裝滿1支1.8公升容器，而使用過的另類煙煙彈則裝滿了2支1.8公升容器。

團體又引述政府統計處數字，指前年香港使用另類煙的煙民佔總煙民的2.6%人，即約15,200人，而使用傳統煙的則高達97.5%，即約57.73萬人。他們稱煙頭/煙彈調查顯示，另類煙煙頭/煙彈佔整體3分2，認為政府低估另類煙煙民數量，又止另類煙銷售禁令已實施差不多3年，相關煙民的規模仍然龐大，反映禁另類煙的政策失效。

「煙語知聲」發言人楊浩泉表示，進一步禁止管有另類煙會令庫房損失煙稅收入。旅遊促進會總幹事崔定邦則指，以內地約3分之1的煙民比例計算，差不多約1,000萬人次的旅客有吸煙習慣，認為政府應考慮控煙政策對旅客的影響，建議政府倣效日本做法，在公眾地方設吸煙間供煙民吸煙，兼顧大部分人避免吸人二手煙，以及煙民的需要。

經濟學者徐家健則出，政府因兩次大幅加煙稅，使收入大跌逾40億港元。相反，各種福利開支如2,500元學生津貼、長者兩元乘車、公共交通津貼優惠「縮皮」，卻只能為政府節省不足40億元開支。組織反建議政府減煙稅至2022年加稅前水平，並重新將另類煙納人銷售規管中並徵收合理稅項，相信可以使大量非法私煙銷售重回合法市場，打擊非法市場氣燄的同時，煙稅收入也有望回升至過百億水平。