大埔小型飛機墜機意外　調查指初始螺旋低於要求所致

中國香港飛行總會一架Zlin Z242L小型飛機，於2018年6月24日在大埔馬屎洲所墜機。民航意外調查機構今日(7日)發表調查報告，發現事故成因是飛行員在低於最低的螺旋高度要求下螺旋，令飛機失控，即使飛行員能重控飛機，但已無補於事，導致墜機。機構已提出了兩項安全建議予總會。

飛行員於意外當日下午4時29分從石崗機場起飛，計劃在吐露港一帶飛行。至當日下午4時35分，飛行員失去對飛機的控制，導致機體撞擊吐露港馬屎洲的地面。飛機洩漏燃油，但沒有着火。駕駛艙、飛行控制面、左起落架及發動機支撐結構均嚴重損毀，3片螺旋槳均告斷裂。飛行員頭部受輕傷，但能夠從飛機上自行撤離。

調查報告指出，意外原因是飛行員在低於最低螺旋高度要求下進行初始螺旋，該動作隨後發展為完全螺旋而令飛行員失去對飛機的控制。飛行員在重新控制飛機後，在有限的高度下已無法作出有效的修正，導致飛機撞擊地面。

調查小組提出兩項安全建議，總會需確保飛行員獲授權飛行前，教官已充分評估；而總會亦要檢視私人飛行執照考生的培訓記錄系統，並持續監控飛行員的個人飛行日誌、私人飛行執照課程記錄以及學生飛行員記錄之間的記錄，去考慮私人飛行執照的申請。