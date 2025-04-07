恒指暴跌逾3000點　政府將監察市場及支援港企　不會有反制措施

全球股市大跌，財金官員今日（7日）會見傳媒，表示因應美國上周宣布新關稅措施，令全球經濟受影響，批評美國當局霸凌無理，以對等為名，行霸權為實，對全球市場造成影響，企業供應鏈受衝擊，美股三大指數大跌，市值蒸發數萬億美元。本港股市亦在今日一併反映，跌了逾3,000點，全日成交6200億港元。儘管如此，港匯非常強勁，未有發現任何對香港市場造成系統性不正常的行為，港元在聯繫匯率下仍然穩定，港府及港交所會繼續監察市場，雖然美國措施會令各國反制措施造成波動，呼籲市民做好風險管理，港府會繼續為本港企業提供支援，金管局會積極調解銀行為企業做周轉。

就股市問題，美國宣布稅率比預期高，加深全球經濟不穩定性，美股帶頭下滑香港亦無例外，雖然香港股市跌，但交投仍然暢旺，所有券商也可按時交保證金，形容是比較正常的環境，「無咩唔正常的情況」。現時本港的股市仍然正常，也有正常交投，購買力仍然強勁，本港作為自由港，在過去多年來一直有用不同方式令本港成為更吸引的市場，能吸引全球不同投資者來港，包括新增ETF(主題式交易所買賣基金)等。

該官員又稱，國家的基本經濟面是穩中向好，內地經濟能平隱發展，為本港未來經濟發展提供倚靠。BUD方面，是為協助本港企業開拓新市場，包括東南亞海外及內地等。香港仍然會作為自由港不會有反制措施，自由港的優勢要繼續堅持。

面對股市下調，該官員指關稅影響是多方面，而香港作為細小全開放經濟體也會受影響，但推動香港經濟發展的引擎有多個，包括金融、貿易，並會培育生產業，面對由此而引發的其他情況，對金融市場有影響，會採取高度警惕，以聯動式監察，在資金周轉、轉型方面也會協助企業，同時港府會多外訪，「開多啲市場做多啲生意」，並透過升級轉型，例如電商去協助企業。