網傳轟6N攜大型空射彈道導彈　打擊範圍或達8千公里

內地和外國社交網近日流傳照片顯示，一架中國轟6N轟炸機被拍到機腹攜帶一枚大型空射彈道導彈，引發中國已具備空射高超音速滑翔飛行器能力的猜測。

從照片中導彈的外形和尺寸推測，可能是東風21D反艦彈道導彈的空射版本。據指，導彈前端的第三級形狀表明其採用助推滑翔系統，像彈道導彈一樣發射，但在進入大氣層的終端回落降落，或具備高超音速滑翔，機動飛向目標。照片中的轟6N是轟6的特殊改裝型號，專為執行遠程打擊任務而設計，其凹陷的機身武器艙，使其能在飛機中線加掛大型導彈。

解放軍東部戰區日前在台灣周邊舉行聯合演訓，官媒發布的影片中，一架空軍轟6K轟炸機機翼掛載鷹擊21空射反艦彈道導彈。有內地軍事迷認為，比轟6K攜帶的鷹擊21，上述轟6N攜帶的導彈尺寸更大，射程或更遠，打擊範圍更廣。根據鷹擊21的射程約2,000多公里推測，這款新導彈的射程可能翻倍接近5,000公里。加上轟6K具備3,000公里的作戰半徑，意味攜帶這款新型導彈打擊範圍可達8,000公里，即接近美國夏威夷的第三島鏈。