涉額外行政開支　放棄過渡期　教育局堅持一刀切2500學生津貼

教育局將由2025/26學年起取消為中學日校、小學和幼稚園學生提供的2,500港元學生津貼，特別財委會的文件中指出，學生津貼每年有近80萬名學生受惠，而社會亦對取消津貼有不少反對聲音。今日(7日)財務委員會特別會議上，教育局局長蔡若蓮指期望將資源放於確保教學質素，以及針對性地幫助有需要的人，又表示曾考慮過設置過渡期等，惟當中會涉及額外行政開支，「可以慳到嘅錢就變相慳唔到」。

議員陳凱欣在特別財委會上指出，津貼「一刀切」取消影響大量學生，亦引起家長廣泛不滿，其中夾心階層、年輕家庭，往往得到最少的支援，局方一系列的措施都未能受惠，另外，學生人口下跌下，相關開支正持續下降，惟當局仍選擇「一刀切」取消津貼，陳認為做法並不理想。陳凱欣建議當局應考慮調查津貼金額的可行性，例如減至2,000港元甚至1,000港元，質疑當局為何要一刀切將整個計劃取消。

議員陸頌雄則指出，學生津貼於2021年已恒常化，質疑在未經諮詢的情況下「一刀切」取消的做法是否妥當，津貼又有沒有恢復的可能性。議員梁熙則指很多市民認為當局有政策分裂，一方面派錢谷生育，教育局卻拖後腿，除了削減2,500港元之外，中小學又殺校，大學又加學費，打擊市民生育動機，促請當局再三思考，教育千億開支是否削無可削，只向家長開刀。

蔡若蓮回應時指，2,500港元學生津貼涉及的開支達20億港元，在面對財政的挑戰下應有所決擇，從教育的方度面言，當局期望將資源放於確保教學質素，以及針對性地幫助有需要的人。蔡又指學生津貼已達致其紓困的目的，現時社會經濟環境變化下，是否仍存在紓困的需要，故選擇將資源放於教學質素的確保上。蔡若蓮又指曾考慮過設置過渡期或分層，但當中會涉及額外行政開支，「可以慳到嘅錢就變相慳唔到」。