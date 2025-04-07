特別財會：破欠基金派最多錢予餐飲業　今年料虧損逾億元

本港經濟疲弱，不少企業倒閉。勞工及福利局今日（7日）回覆議員提問時表示，2024年破產欠薪保障基金發放最多款額的3個行業依次為餐飲服務活動、建造業及出版活動，當中餐飲服務活動及建造業已連續三年「上榜」；而破欠基金在2024/25年度的財政狀況及2025/26年度的財政預算上，已是連續兩年錄得虧損，當中2025/26年度的財政預算更顯示破欠基金將會錄得逾億元虧損。

餐飲服務活動及建造業已連續三年「上榜」，成為首兩位破欠基金發放最多款額的行業，當中餐飲服務活動由2022年發放了14.8萬港元，增至去年發放了4,550萬港元，相差3,070萬港元，增幅逾200%。而建造業由2022年的「榜首」發放1,510萬港元，增至今年發放了4,360萬港元，增幅達188%。

此外，破欠基金在2024/25年度的財政狀況及2025/26年度的財政預算上，均錄得虧損。當中2024/25年度的財政狀況，截至今年2月錄得了2,410萬港元虧損，而在2025/26年度的財政預算更顯示，破欠基金將會錄得1.131億港元虧損，對比上一個財政年度增幅約370%。